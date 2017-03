Serie A Fiorentina, Sousa: «Complimenti a Gasperini: Atalanta un esempio»

L'allenatore viola in conferenza stampa: «Ilicic si è allenato, Bernardeschi ancora no. La squadra crede ancora in me»

FIRENZE - Uno degli ultimi spareggi per provare a riagganciare l'Europa. Classifica alla mano, quella di Bergamo contro l'Atalanta è una sfida importantissima per la Fiorentina di Sousa: "Abbiamo voglia di vincere, siamo preparati e abbiamo tanto entusiasmo" ha spiegato l'allenatore viola in conferenza stampa. Davanti a sé troverà la vera sorpresa del campionato: "L'Atalanta sta vivendo un grande momento, faccio i complimenti a Gasperini per il lavoro che sta facendo. È un esempo per tutti noi".

IL MOMENTO VIOLA - La Fiorentina non sembra più la stessa squadra che lo scorso anno stupì tutti: “C'erano problemi anche nel campionato passato - ha ricordato Sousa - solo facevamo sempre più gol dei nostri avversari. Appena è calato l’entusiasmo gli errori sono saltati fuori sempre di più, ma la squadra è con me, vuole allenarsi e migliorare ogni giorno. Ho detto alla società quello che si poteva fare per migliorare la rosa, il resto dipendeva dalla società. Io cerco di allenare quelli che ho”. Questo il commento di Sousa sui singoli: "Ilicic? Si è allenato ieri, Bernardeschi ancora no, ma lui è un ragazzo sempre disponibile, vedremo. Babacar? Come tutti gli altri ha la possibilità di giocare dall’inizio o dalla partita. Sta dando molto. Chiesa? Sta esprimendo tutta la sua qualità".Qual è la miglior Fiorentina? Sousa risponde rilanciando le aspettative: "Quella ambiziosa, che cerca, propone, crea e fa gol. Stiamo lavorando per tornare così".

