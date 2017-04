Serie A Fiorentina, Sousa: «Una partita emozionante»

FIRENZE - "Una partita emozionante. Due squadre che volevano vincere e con in campo protagonisti di qualità". Così il tecnico della Fiorentina, Sousa, ai microfoni di Premium dopo la gara contro l'Inter: "Bernardeschi? Ha la maturità per restare concentrato su quel che deve fare anche dopo aver sbagliato un rigore. Ho cercato solo di mettere un giocatore più fresco, che potesse fare il lavoro che Federico non riusciva più a fare. Oggi ho avuto un po' di febbre: non sono potuto stare a bordo campo come avrei voluto".

EUROPA - "L'Europa? Prima dobbiamo pensare a migliorare per vincere le partite. Fino alla fine sarà così. Noi lavoriamo sulle dinamiche dopo aver osservato gli avversari, per creare difficoltà andando avanti. Oggi abbiamo creato e siamo riusciti a concretizzare. Il mercato? Bernardeschi è maturo, è cresciuto molto da un anno e mezzo in qua. Diventerà più forte di quanto è oggi. Alcuni giocatori hanno più intensità, ma noi non siamo una squadra da contropiede, vogliamo controllare il gioco e rischiamo molto da questo punti di vista. Lo abbiamo fatto dall'inizio alla fine. L'intensità è per me nelle decisioni piuttosto che nelle gambe".

