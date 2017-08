Serie A Fiorentina, Sportiello: «Saremo pronti per l'Inter»

FIRENZE - "Il Wolfsburg è una squadra molto aggressiva e cercheremo di mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato in questi giorni per cercare di alzare l'asticella e migliorarci. Domani sarà già una partita vera, una partita 'della vita', perche' è così che in questa stagione dovremo ragionare ogni domenica". Marco Sportiello presenta così l'amichevole di domani all'AOK Stadion fra la Fiorentina e i Lupi tedeschi. "Stiamo lavorando in questi giorni su tanti particolari e trovando la giusta intesa con i compagni in vista dell'inizio della stagione - ha aggiunto l'estremo difensore viola - Il gruppo si sta formando, stiamo crescendo partita dopo partita e con il mister stiamo lavorando su tutti gli aspetti cercando di migliorarci sempre. A livello personale io sto molto bene, è stata una settimana qui in Germania piacevole ed impegnativa. Tornare ad essere convocato in Nazionale? Firenze per me è una grande piazza, adesso ho l'opportunità di giocare con questa maglia e devo dimostrare di meritarmelo. L'unica cosa a cui penso è migliorare come portiere giorno dopo giorno. La Nazionale e' il massimo pero' per adesso non ci sto pensando". E a chi gli ha chiesto se a suo avviso, a due settimane dall'inizio del campionato la costruzione della rosa da parte del club viola sia un po' in ritardo, come aveva fatto intendere qualche giorno fa Davide Astori, Sportiello ha risposto: "Quello che viene da fuori non ci riguarda. Dobbiamo pensare al campo, lavoriamo con i giocatori che abbiamo. La società sa quello che deve fare, noi dobbiamo essere concentrati sul campo e su quello che ci dice il mister. Mancano ancora un paio di settimane per prepararci al meglio all'Inter, ecco perchè dobbiamo fare al meglio già nelle prossime partite amichevoli che ci attendono".

CIAO TATA - Sportiello ha anche 'salutato' la partenza dell'ex compagno Ciprian Tatarusanu, ceduto nei giorni scorsi al Nantes. "Lui è un grandissimo portiere, mi ha aiutato molto per integrarmi nel gruppo in questi mesi e mi è servito anche guardarlo allenarsi da fuori. Sono stato bene con lui, gli ho mandato un messaggio dove l'ho ringraziato di tutto e dove gli ho detto che chi dice che Tatarusanu non è un grande portiere non capisce nulla di calcio perchè lo ritengo un ottimo portiere, che sbaglia poco, equilibrato e la Fiorentina è stata fortunata ad aver avuto un giocatore così. Gli faccio un grande 'in bocca al lupo'". (a cura di Italpress)