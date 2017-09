Serie A Fiorentina, 1500 tifosi a Verona per la sfida con l'Hellas

I supporter viola andranno in massa in trasferta. La squadra cerca la prima vittoria in questo campionato

FIRENZE - Domenica potrebbero essere più di 1500 i tifosi della Fiorentina a Verona, per la sfida contro l'Hellas al Bentegodi. I numeri saranno più chiari nelle prossime ore, ma il trend pare appunto questo. La gente di Firenze vuol stare vicina a questa squadra, in difficoltà dopo le due sconfitte nelle prime due partite di campionato. In ottocento erano andati a San Siro nonostante le pessime premesse, in ventimila avevano comunque applaudito la squadra al Franchi nonostante la sconfitta con la Sampdoria. Tutto fermo, intanto, per quanto riguarda la cessione della società. Ci sono voci riguardo cordate statunitensi e cinesi, ma per il momento non pare esserci nulla di concreto. E allora meglio provare a innamorarsi di questa squadra, giovane e imprevedibile, andando in massa a Verona anche grazie a un gemellaggio che fa apparire tutto questo come una sorta di gita fuori porta.

TUTTO SULLA FIORENTINA

BENASSI: "LA FIORENTINA HA QUALITÀ. NAZIONALE? STO CON VENTURA"