Serie A Fiorentina, Pioli: «Non abbiamo zero punti per sfortuna»

FIRENZE - Il numero zero alla voce "punti" preoccupa e non poco il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. L'allenatore ha chiesto qualcosa in più ai suoi per invertire la tendenza, alla vigilia della terza giornata di campionato contro l'Hellas Verona, ma soprattutto non vuole sentir parlare di alibi: "Non abbiamo fatto zero punti per sfortuna - ha dichiarato in conferenza stampa - Dovevamo mettere qualcosina in più tutti. Serve più determinazione nei momenti importanti della gara". Pioli si è detto soddisfatto del mercato: "Sono arrivati buoni giocatori e sono tutti motivati. Servirà tempo per l'alchimia perfetta, ma la squadra ha le caratteristiche che volevamo e giocherà un calcio dinamico e veloce, con la consapevolezza di poter vincere ogni partita".

FIORENTINA, I DELLA VALLE RESTANO E RILANCIANO IL PROGETTO

INDISPONIBILI E SCELTE - Questo il commento sull'avversario: "I giocatori dell'Hellas Verona saranno motivati e vorranno vincere in casa, ma anche noi lo siamo. La nostra prestazione è più importante, se giochiamo come sappiamo non dobbiamo avere paura. I Della Valle? Ci sono vicini, non vediamo l'ora che tornino qui a Firenze per partecipare a tutte le nostre manifestazioni". Eysseric e Saponara sono indisponibili, a confermarlo è proprio l'allenatore: "Entrambi salteranno la partita. Saponara non è ancora pronto perché manca di intensità e ritmo. Lui è fermo da due mesi e sta cercando di accelerare. Mi auguro che la prossima settimana faccia tutte le sedute e sia convocabile. Sulla trequarti ho tanta scelta, ho dei giocatori duttili". Un grande sostegno arriverà dai tifosi, attesi in più di 1500 sugli spalti del Bentegodi: "So che ci sosterranno finché vedranno la squadra lottare e dare tutto. Su questo prometto che non deluderemo mai. Vedo una squadra vogliosa e attaccata alla maglia".

I TIFOSI VIOLA A VERONA