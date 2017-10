Serie A, Pioli: «Brava Fiorentina. Nessun caso Babacar»

L'allenatore: «C'è chi è designato a battere i rigori, non era lui ma lo capisco...»

BENEVENTO - "Era importante dare continuità dopo l'Udinese. Dopo un avvio non semplicissimo, la squadra è stata convinta e ha vinto una partita che solo sulla carta poteva sembrare facile. Siamo stati bravi a creare tante occasioni da gol". Parola di Pioli, allenatore della Fiorentina, che commenta il secco 0-3 conquistato nella tana del fanalino di coda Benevento. "Rigore e discussione tra Babacar e Thereau? C’è chi è designato a battere i rigori e non era Babacar - continua il tecnico su Premium Sport - Lo capisco perché sta giocando poco e aveva voglia di provare a risegnare, ma ci sono dinamiche da rispettare. Comunque è tutto tranquillo nelle nostre dinamiche".

BENEVENTO-FIORENTINA 0-3: NUMERI E STATISTICHE

SULL'EUROPA - "C’è poco equilibrio nei giudizi e nei commenti, è bastata una sconfitta con il Chievo per dire che eravamo in grave difficoltà, ora non si può dire il contrario. Pensiamo a una partita alla volta, siamo una squadra giovane, di solito guardo la classifica a Natale. Siamo comunque soddisfatti. Ora pensiamo al Torino perché è un osso duro”.

CLASSIFICA SERIE A