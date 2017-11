Serie A, Pioli: «Fiorentina, bel carattere. Non molliamo mai»

FERRARA - "Volevamo vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi". Stefano Pioli commenta così l'1-1 della sua Fiorentina in casa della Spal. "La squadra ha giocato bene - ha dichiarato ai microfoni di Mediaset Premium - abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo andati sotto con una palla inattiva. I ragazzi hanno avuto carattere, peccato non aver portato a casa i 3 punti, ma la Fiorentina ci ha messo il cuore". Ecco cosa manca secondo Pioli per il salto di qualità: "Un po' di precisione e di lucidità. Sbagliamo alcuni movimenti e alcune scelte e ci siamo scontrati con la grande organizzazione difensiva della Spal. Lavoriamo ogni giorno per stare bene in campo, il carattere c'è e dobbiamo migliorare tecnicamente. Chiesa? Ha giocato con generosità e voglia". In chiusura viene chiesto all'allenatore di darsi un voto dopo le prime 13 partite di campionato: "Non lo so. Stiamo lavorando tanto e non molliamo mai, ma questo discorso è parziale e noi abbiamo bisogno di tempo".

TUTTO SULLA FIORENTINA

CLASSIFICA SERIE A