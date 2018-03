Serie A Fiorentina, Della Valle al fianco della squadra

FIRENZE - Andrea Della Valle è rimasto vicino alla Fiorentina in questo momento delicato. Il patron ha fatto sentire la sua presenza pranzando con Pioli e i giocatori al centro sportivo e poi si è spostato dentro le mura del Franchi per seguire l'allenamento. Rimarrà in città fino a domani, fino alla partenza di Benassi e compagni in direzione Torino. Il tecnico viola ha l'intera rosa a disposizione. Recuperato anche Milenkovic che domenica scorsa aveva abbandonato il campo a causa di un affaticamento muscolare.

