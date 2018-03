Serie A Fiorentina, Pioli: «Pezzella è il nuovo capitano»

FIRENZE - "Con Walter Zenga ci conosciamo da tanto tempo: al Crotone ha portato una mentalità offensiva. Ma noi vogliamo comandare la partita e vincere. Vogliamo fare di tutto per continuare la striscia positiva". L'ha detto Stefano Pioli prima di Fiorentina-Crotone. I viola sono in emergenza: a centrocampo mancherà capitan Badelj a causa di una lesione al ginocchio rimediata in Nazionale. "Ci aspetta una sfida complicata - continua l'allenatore in conferenza stampa - Senza Badelj ci viene a mancare un giocatore con caratteristiche uniche in mezzo al campo. Adesso il gruppo deve dare di più. E’ un’occasione per dimostrare la nostra forza e le nostre qualità. Chiesa? Non va caricato di responsabilità. Ci sono due giocatori che si sono presi il peso dell’assenza di Davide Astori: Badelj e Pezzella. Sono loro quelli che mi hanno aiutato di più. Pezzella sarà il capitano domani".

SOGNO EUROPA - "Saranno decisive le prossime tre settimane perchè giochiamo sei partite e la classifica si va a definire. Il calendario è abbastanza equilibrato, non facile ma neanche impossibile. Se però pensiamo che Spal e Crotone sono avversari facili, sbagliamo di grosso. Dobbiamo continuare a spingere, dobbiamo pensare a una gara alla volta. Un minimo di speranza c’è. Credo molto in questa squadra".

