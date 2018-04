Serie A Fiorentina, Pioli: «Lazio di qualità. E' un test importante»

L'allenatore: «Inzaghi? Ha tanti meriti sia per questa che per la scorsa stagione»

FIRENZE - Lo 0-0 contro la Spal ha interrotto la striscia di successi di fila della Fiorentina. Adesso c'è l'ostacolo Lazio sul cammino dei viola. Stefano Pioli presenta così la sfida: "La Lazio è forte, ha giocatori di qualità, è una squadra che negli ultimi anni ha sempre mantenuto posizioni di vertice, ha fisicità, organizzazione, e i singoli. Ci vorrà una grande prestazione. Finora la Lazio è quella che più ci ha creato difficoltà anche se poi contro di loro sono state due partite molto equilibrate. Hanno l'attacco migliore del campionato e hanno il capocannoniere, Immobile. Vengono da un ottimo derby. Quello di domani è un esame importante ed è importante presentarsi preparati agli esami".

INZAGHI E IL PASSATO A ROMA - "Inzaghi ha tanti meriti sia per questa che per la scorsa stagione. Ha fatto un ottimo lavoro. Hanno ottenuto risultati importanti, hanno vinto e quando le cose vanno bene significa che anche l'allenatore ci ha messo del suo. Che ricordi ho della mia esperienza alla Lazio? Sono stati due anni molto intensi, il primo anno in senso positivo, il secondo anno in negativo dove sicuramente si poteva fare meglio. La Lazio però è il passato, è stata per me un'ottima esperienza ma ora sono solamente concentrato alla gara di domani e soprattutto sul finale di campionato che ci può e ci deve ancora vedere protagonisti".

