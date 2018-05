Serie A Fiorentina, Pioli: «Felici di tornare in ritiro a Moena»

FIRENZE - "Siamo molto contenti di tornare anche la prossima estate a Moena. Ci siamo trovati molto bene un anno fa, il posto è magnifico, la disponibilità delle persone completa e totale. Ci sono ottime strutture e sicuramente ci saranno tutte le condizioni per lavorare al meglio". Così il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la definizione e presentazione del ritiro viola che si svolgerà a Moena, al momento dall'8 al 22 luglio: "E' un posto dove mi trovo molto bene, siamo contenti di tornarci e di proseguire insieme questo cammino. Al momento le date sono quelle comunicate, ma c'è un piano B che potrebbe far cambiare le date, speriamo di poter attendere fino al 20 maggio per comunicare definitivamente le date. Lo sviluppo delle due settimane di ritiro saranno molto simili a quelle dell'anno scorso".

