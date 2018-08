Serie A Fiorentina, Gerson: «La mia storia con la Roma non è finita»

FIRENZE - "L'esperienza a Roma è stata sensazionale. Non penso di aver finito la mia storia lì. Sono stato prestato alla Fiorentina e ho un contratto con la Roma fino alla fine del 2021. Sono molto grato per tutto ciò che il club ha fatto per me in questo periodo in Europa. Ho imparato molto e ho ancora abbastanza da imparare". Cosi' il centrocampista brasiliano Gerson in un'intervista concessa al portale Globo Esporte, parlando del suo trasferimento estivo dalla Roma alla Fiorentina. "Una decisione presa d'accordo con la Roma stessa - ha spiegato Gerson - Quando sono arrivato a Roma l'obiettivo era fare un salto di carriera. E all'interno di questa prospettiva, nella mia terza stagione qui in Europa, ho bisogno di giocare ed avere più minuti sul campo. Quindi ho fatto la scelta di venire alla Fiorentina, una squadra che mi consentirà di giocare ad alto livello per realizzare il mio grande sogno: essere chiamato dalla nazionale brasiliana in questo nuovo ciclo".

STAGIONE AL VIA - "L'aspettativa per questa stagione è la migliore possibile - ha proseguito il brasiliano - Il gruppo, l'ambiente e la struttura che ho trovato qui mi forniranno indubbiamente un ottimo supporto per fare una grande annata. Oltre alla maglia 'pesante' e dalla grande tradizione, la Fiorentina ha una struttura e uno staff molto qualificato". (ha collaborato Italpress)