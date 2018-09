Serie A Fiorentina, è il momento di Dragowski

FIRENZE - Ora che Lafont, il titolare designato per la porta della Fiorentina, è fuori per infortunio (ma non rientrerà troppo tardi) tocca a Bartlomej Dragowski. Il polacco è alla terza stagione in viola, ma le volte in cui è stato chiamato in causa non è quasi mai riuscito a confermare tutte le caratteristiche positive che hanno spinto la Fiorentina ad acquistarlo. In questi tre anni ha sempre reclamato una chanche da titolare, convinto di meritare un ruolo da protagonista. Le sue (poche) prestazioni non hanno mai del tutto convinto, ma adesso è il suo momento.

RISCATTO - La partita contro il Napoli, al San Paolo, è l'occasione giusta per zittire le critiche ricevute nelle sue apparizioni. Dopo una stagione, la scorsa, in chiaroscuro vuole fortemente dimostrare le sue qualità. Un po' come riuscì a fare nella partita di Coppa Italia contro la Lazio. Davanti alle bocche di fuoco biancocelesti la Fiorentina uscì sconfitta, ma il portiere polacco risultò il migliore in campo evitando un passivo con un margine ancora più ampio. In Serie A, invece, ha commesso alcuni errori. Questa stagione lo ha già visto in campo nei 45' del secondo tempo contro l'Udinese, subito dopo l'infortunio di Lafont. E' stata la prima volta in cui è riuscito a tenere immacolata la porta. E' tornato dagli impegni in nazionale polacca (U21) dove non ha giocato neanche un minuto. Ora, al San Paolo, potrà giocarseli tutti nell'ennesima grande occasione.