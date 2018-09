Serie A Fiorentina, Pioli: «Potevamo vincere, ma sono soddisfatto»

GENOVA - "Potevamo vincere, anche se nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno". Commenta così Stefano Pioli, ai microfoni Sky Calcio Show, dopo il pareggio contro la Sampdoria. Sulla prestazione dei suoi: "E' stata una bella partita per entrambe le squadre. Noi abbiamo creato situazioni importanti e meritavamo di trovare il secondo gol, è stato un peccato chiudere il primo tempo solo 1-0. Potevamo vincere, ma sono soddisfatto lo stesso per come la squadra ha affrontato la gara".

STANCHEZZA - "Nella ripresa abbiamo sofferto di più, nel primo tempo abbiamo pigiato sull'acceleratore e verticalizzato molto. Poi un po' di sofferenza e da un rinvio fatto male è nato il loro gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine e ci abbiamo provato entrambi fino all'ultimo minuto". Sull'orario: "Non mi piace l'ora in cui giocheremo sabato, l'Inter che ha giocato ieri sera poi giocherà alle 20.30. Dopo aver giocato l'infrasettimanale giocheremo ancora alle 18. Detto questo siamo una squadra giovane e cercheremo di recuperare il prima possibile". Sulla solitudine di Simeone in certi frangenti dell'incontro: "Non è isolato, fa parte del ruolo lamentarsi se non arrivano palloni. Abbiamo sbagliato la gestione di alcune palle, forse la causa è quella". Sull'esordio di Sottil: "Non penso che a noi allenatori manchi il coraggio di far esordire i giovani. Noi dobbiamo fare il risultato e se i giovani sono forti giocano. Siamo tutti bravi ad esaltarli o bruciarli subito".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO