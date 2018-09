Pioli: Gasperini mi urlava contro, ma Chiesa non è un cascatore

FIRENZE - Stefano Pioli è contento per la vittoria (2-1 all'Atalanta) arrivata dopo una partita molto sofferta, al contrario di quanto successo a Milano con l'Inter: "Non è stata la miglior Fiorentina, per qualche nostro demerito. Non siamo stati brillanti, avrei dovuto cambiare qualche giocatore in più per le tante partite giocate in 15 giorni, ma avevo visto bene i ragazzi in allenamento". Sull'avversario di oggi: "L'Atalanta ci ha messo in difficoltà ed ha fatto una gran partita. Vincere contro loro, con questo carattere e sapendo soffrire servirà tanto alla mia squadra, che è giovane, per crescere".

DUBBIO - Sul rigore concesso a Chiesa che ha scatenato molte polemiche, tra cui la discussione con Gasperini a fine partita: "Sono andato per salutare Gasperini e lui mi ha urlato che il rigore non c'era. A Milano ci hanno fischiato contro, oggi invece a nostro favore. Per quanto riguarda il rigore, tatticamente la scelta di Chiesa è stata giusta, nel senso che ha rallentato la corsa sull'intervento di Toloi". Qualcuno può iniziare ad etichettare Chiesa come un cascatore: "Federico è cresciuto tanto anche nella tenacia. Non credo sia un cascatore. In qualche contrasto ci sta che cada, ma secondo me non è un giocatore che si butta per terra al minimo soffio. Perchè l'arbitro non ha consultato il Var? Non so, non sono io a dover rispondere".

SOFFERENZA - "Contro una squadra come l'Atalanta è ancora più importante. Abbiamo sofferto troppo, l'Atalanta ha giocato meglio di noi, per qualche demerito nostro, lo ripeto. È la prima volta che non giochiamo bene, ma se vinciamo così significa che la squadra ha orgoglio, voglia e carattere. Non riuscivamo a recuperare palla, quando lo facevamo eravamo troppo lontani dalla loro area e abbiamo fatto più fatica con troppo campo davanti. Con l'Inter abbiamo perso e non lo meritavamo, oggi è successo il contrario".