Serie A Fiorentina, gli scontri diretti nel mirino

FIRENZE - Domenica, stadio Olimpico di Roma, ore 15. La Fiorentina va a caccia dei primi tre punti negli scontri diretti contro la Lazio. I biancocelesti sono reduci dalla bruciante sconfitta nel derby contro la Roma, i viola dalla vittoria piena di polemiche (per gli altri) contro l'Atalanta. Pioli torna nel suo ex stadio, con la consapevolezza che la sua squadra può, e deve, fare in meglio in trasferta.

RULLO COMPRESSORE - Tra le mura amiche, la Fiorentina è uno schiacciasassi. Quattro partite, quattro vittorie. Al Franchi hanno capitolato, nell'ordine, Chievo, Udinese, Spal e Atalanta. Dodici reti fatte, solo una subita, per una marcia casalinga a ritmo scudetto, come fu con Prandelli. I problemi, però, nascono fuori da Firenze. In trasferta, la banda Pioli, ha racimolato solamente un punto del pari contro la Sampdoria nel recupero della prima giornata. Sono arrivate, poi, le sconfitte contro Napoli e Inter. Contro i partenopei l'ha risolta Insigne nel finale. La partita contro i nerazzurri, invece, brucia ancora, perchè la Fiorentina non meritava di perdere.

TREND - Come quello che Stefano Pioli deve cercare di invertire il prima possibile. Certo, dopo la difficile trasferta di Marassi, e quelle difficilissime contro Napoli ed Inter, l'asticella rimane altissima anche contro la Lazio. L'anno scorso la prima vittoria esterna arrivò alla terza giornata, conquistando poi gli scalpi eccellenti di Roma e Napoli in trasferta. La Fiorentina tira molto in porta, e bisogna iniziare ad aggiustare la mira, nonostante la difficoltà dell'avversario. Contro Strakosha, Simeone, Chiesa e compagni, alle spalle non troveranno né la curva Fiesole, né la Ferrovia. Ma è un altro scontro diretto per l'Europa, bisogna iniziare a correre anche fuori casa.