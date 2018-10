Serie A Fiorentina, Benassi resta in forse per la Lazio

FIRENZE - Nessun ulteriore accertamento medico per Marco Benassi, ma potrebbe anche prevalere la linea della prudenza. Il centrocampista ieri ha svolto una seduta di lavoro individuale. La contusione alla caviglia sinistra rimediata contro l’Atalanta non sembra preoccupare lo staff sanitario. Si tratta, più che altro, di un problema plantare. Servirà attenzione, e magari fino all’ultimo si rifletterà bene sull’opportunità di averlo a disposizione domenica all’Olimpico contro la Lazio. Chi punta a bruciare i tempi è lo stesso giocatore. Le alternative e le possibilità per sostituirlo, , non mancano: ma lui più di ogni altro vuole dare il contributo decisivo per un successo in trasferta, che poi sarebbe il primo della stagione. Pioli, fin qui, l’ha tenuto fuori dall’undici titolare solo una volta, a Marassi contro la Samp, mandandolo nella mischia a venti minuti dal termine, al posto di Gerson. Il tecnico rifletterà bene ed anche Benassi reciterà un ruolo importante: le sensazioni decisive saranno le sue. Le 48 ore di riposo hanno di certo facilitato lo scarico dell’articolazione, pian piano si valuterà anche sul campo, perché ora più che mai è vietato compiere errori, anche nella gestione degli uomini. Edimilson Fernandes, il jolly arrivato in estate, intanto si prepara: suo cugino Gelson, ex Udinese, in A ha segnato solo tre volte, ma sempre contro big del calcio italiano (Napoli, Milan e Roma). Ha solo bisogno di seguirne le tracce.