Serie A Fiorentina, Simeone: «Siamo giovani ma ci mettiamo il cuore»

FIRENZE - In vista della gara contro la Lazio di domenica, Giovanni Simeone ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina: "Noi siamo una squadra molto giovane, ma giochiamo con il cuore e ci mettiamo tanta grinta. Pioli? Lui crede tanto in me, io voglio ripagare la sua fiducia e fare di più, anche sotto il profilo realizzativo, a maggior ragione dopo aver esordito con l'Argentina".

BOMBER - Questo il pensiero del giovane numero 9 su Higuain e Icardi: "Il pipita è veramente forte, è l'attaccante più completo in serie A. Se gli lasci un metro ti fa malissimo. Molti dicono che Icardi se non fa gol non torna a prendere il pallone o aiutare la squadra, magari a volte è vero, ma segnare è il suo unico pensiero fisso". Sul padre Diego: "All'inizio il cognome era pesante e poteva essere un problema, ma ora le cose sono cambiate, anche se per chiunque sarebbe difficile lavorare nel gruppo allenato dal proprio padre".