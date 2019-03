Serie A Fiorentina, Pioli: «Classifica? Non è il momento di guardarla»

FIRENZE - La Fiorentina riesce a uscire dal Franchi con un punto che non le serve più di tanto data la classifica, come non serve alla Lazio a cui lo ha strappato. Intervistato da Sky Sport, il tecnico viola Stefano Pioli esordisce così: "Non penso che questa partita ci sia costata la qualificazione all'Europa League, perché la nostra pecca è aver fatto troppi pochi punti nel girone d’andata, quando abbiamo compromesso tutto. Non è comunque questo il momento di guardare la classifica, sappiamo che da oggi inizieranno due mesi decisivi per noi, tra campionato e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta".

SULLA GARA - Pioli analizza la sfida di oggi contro i biancocelesti: "Mi aspettavo una partita difficile perché la squadra non stava perfettamente dal punto di vista mentale, ho dovuto anche schierare alcuni giocatori che non erano al 100%". La prematura uscita dal campo di Federico Chiesa ha complicato i piani gigliati: "Ha avuto un risentimento addominale, è un ragazzo di grande generosità che ha grande passione per questi colori". Il tecnico non si sbilancia sul suo futuro: "Sono in scadenza di contratto, ma sono tranquillissimo perché ho investito tanto su questi ragazzi; certo è che allenerò fino a 65 anni come ho comunicato alla mia famiglia, poi non so. Sono in continua evoluzione, mi piace quello che faccio e spero in futuro di allenare anche una Nazionale. Ho già deciso comunque cosa farò a fine stagione".

