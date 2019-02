Serie A Parma, D'Aversa: «A Cagliari troveremo un clima caldo»

PARMA - La trasferta contro il Cagliari può essere molto insidiosa per il Parma: "Tra i convocati non ci saranno Scozzarella, Dimarco e Sierralta, oltre a Gagliolo squalificato - esordisce il tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa - Dobbiamo essere bravi a dare alla partita la stessa importanza che stanno dando loro. È uno scontro diretto in questo momento. Troveremo un clima caldo. Ci vorrà grande intensità, voglia, grinta di vincere i duelli e fare anche la partita sporca se sarà necessario. Andiamo sempre in campo per ottenere il massimo".

SUL CAGLIARI - Analizzando gli avversari, D'Aversa osserva: "Il Cagliari è bravo a lavorare anche sulle seconde palle. Barella è un giovane per la carta d'identita, ma è un calciatore importante già da tempo, nel giro della Nazionale. Il Cagliari ha una rosa importante. Dobbiamo andare lì per cercare di portare a casa il massimo con una grande prestazione". Un commento il tecnico lo lascia anche sulla recente sconfitta contro l'Inter: "Guardarci indietro non mi piace ma i dati dicono che dal 75' al 90' il Parma fisicamente non è stato inferiore ai nerazzurri". Il tecnico rossoblu conclude così: "Domani dovremo essere bravi sotto tutti i punti di vista, anche da quello dei contrasti e cattiveria sportiva per cercare di fare risultato. L'ambiente di domani non sarà semplice, dovremo essere bravi e dimostrare di essere all'altezza".

