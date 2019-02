Serie A Parma, D'Aversa: «Sui gol del Napoli potevamo fare meglio»

PARMA - E' scuro in viso Roberto D'Aversa, dopo il pesante 0-4 casalingo che il suo Parma ha subito contro il Napoli di Ancelotti. A Sky Sport il tecnico ducale esordisce così: "Il potenziale del Napoli è molto forte. Se non si inizia la partita al 100% la differenza diventa abissale". Pesano molto degli errori evidenti in fase difensiva: "In occasione dei gol si poteva far meglio: è dura se si concedono chances del genere ad una squadra come il Napoli. Un episodio poteva riaprire la partita: non cerchiamo alibi, ma il rigore revocato è un po' dubbio e anche quello successivo su Gervinho".

ORA L'EMPOLI - Contro l'Empoli la prossima settimana bisognerà vincere: "Sarà uno scontro diretto, mi auguro che la sconfitta di stasera ci faccia affrontare la prossima partita nel miglior modo possibile, cercando di concedere poco". Per i partenopei il ritorno alla vitttoria è arrivato al Tardini: "Non vinceva da due partite, ma aveva sempre creato; noi potevamo fare meglio sui gol".

PARMA-NAPOLI 0-4: NUMERI E STATISTICHE