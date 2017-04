Serie A Sassuolo, Di Francesco: «Non c'è rammarico per il pari»

REGGIO EMILIA - "Ultimamente abbiamo fatto buone prestazioni senza raccogliere: oggi abbiamo fatto meno bene ma raccogliamo il risultato". Il tecnico del Sassuolo, Di Francesco, commenta così l'incontro di oggi con il Napoli ai microfoni di Sky: "Non c'è il rammarico per la vittoria sfumata: per come è andata la gara il pareggio ci può stare e nel finale è venuta fuori la loro qualità superiore. Forse sul pareggio siamo stati un po' ingenui. Ma nella nostra squadra ci sono giocatori che erano in Primavera o in Serie B, per cui alcuni errori possono starci, servono a imparare".

MERCATO E FUTURO - "Berardi? Un giocatore straordinaio, è già pronto per una grande e ha deciso di continuare con noi, così come ho fatto io: deve solo convincersi delle qualità. Futuro? Dipende dalle motivazioni, prima di scegliere devo capire se restare in questo ambiente straordinaio. La mia scelta la farò su questi criteri e voglio riflettere ancora. E' possibile che io resti, la scelta non dipende dal mercato. Si tratta solo di motivazioni, mi piace lavorare con i giovani. Il patron a volte parla di Europa League o Champions, ma bisgona anche guardare con la rosa. Cannavaro? Ho parlato con lui dell'episodio finale, mi ha assicurato di aver colpito palla con la testa".

