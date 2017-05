Serie A Sassuolo, Di Francesco: «Totti? So quanto sta soffrendo»

TORINO - "Io sono l'allenatore del Sassuolo. A breve incontrerò Carnevali per fare delle valutazioni, definitive o meno". Così ai microfoni di Sky il tecnico del Sassuolo, Di Francesco, dopo la gara con il Torino, in merito al proprio futuro che lo vede in predicato di sedersi sulla panchina della Roma. Poi sulla partita: "E' stata una bella partita, abbiamo creato molte occasioni. Loro sono stati più concreti. Non abbiamo fatto una buona fase difensiva, la squadra ha provato a divertirsi. Ho anche messo in campo cinque ragazzi in scadenza perché se lo meritavano. Il momento è particolare e bisogna fare tante valutazioni. Mettendo in campo molti giovani, paghi dazio durante la stagione. Abbiamo anche patito gli impegni europei, l'ambizione deve essere quella di valorizzare i giovani, è giusto per una società come questa, per mantenersi pulita dal punto di vista finanziario".

TOTTI -"Sono contento di quello che ha fatto Totti, mi venivano le lacrime per il suo percorso. So quanto sta soffrendo. Cosa gli consiglierei per il futuro? Non saprei consigliarlo, all'inizio si può fare un ruolo qualsiasi per capire cosa ti paice. Io ho fatto anche il dirigente prima dell'allenatore. Attraverso le difficoltà si cresce, ho avuto possibilità di fare valutazioni differenti che mi porterò dietro anche in altre eventuali avventure".

