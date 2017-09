Serie A Sassuolo, Bucchi: «Lazio grande, voglio vedere rabbia»

SASSUOLO - Dopo aver incassato la fiducia del patron Squinzi, Cristian Bucchi continua il suo lavoro alla guida del Sassuolo e mette nel mirino la Lazio di Inzaghi. "L'incontro con Squinzi è stato molto piacevole - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa - abbiamo una società importante che ci sostiene ogni giorno e questo è un grande vantaggio. In questa settimana abbiamo lavorato molto bene e spero che la sconfitta col Bologna ci sia servita da lezione. Vorrei che un po' di rabbia ci accompagnasse nella partita di domani. Voglio una prestazione di quantità e qualità". Questo il commento del tecnico neroverde sulla Lazio: "Gara piena di insidie. La Lazio ha gioco e fa risultato. Attraversa uno dei suoi momenti migliori, la rispettiamo molto". Bucchi ha parlato di uomini e modulo: "A centrocampo ho tanta scelta. Non penso ai numeri, mi piace giocare in maniera offensiva con un sistema di gioco che sia variabile".

