Serie A Sassuolo, Peluso: «Lazio temibile in ogni reparto»

SASSUOLO - "Analizzando a freddo, c'è rammarico. Abbiamo creato una buona mole di gioco ed è un peccato non aver raccolto nemmeno un punto". Il difensore del Sassuolo, Federico Peluso, parla così dopo la gara con il Bologna e in vista del match con la Lazio: "Siamo delusi e ripartiamo lavorando in settimana per riprenderci quello che abbiamo lasciato domenica. Dobbiamo riprendere il cammino, la quota salvezza è lontana e dobbiamo raggiungerla presto. Lazio? Di loro dobbiamo temere tutto. Ha giocatori importanti in ogni reparto e un tecnico che ha trovato i giusti assetti. Stanno facendo bene: ma pensiamo a noi stessi. Per loro giocare in Europa è dispendioso: sappiamo bene che viaggiare ti porta via qualcosa e dobbiamo cercare di sfruttare questi piccoli vantaggi. Deve essere un Sassuolo da battaglia. Il ritiro? Lo sfrutteremo per ricompattarci, per arrivare al meglio alla prossima gara. Questa da quando sono a Sassuolo è la stagione più complicata, per sfortuna e per colpe nostre abbiamo raccolto meno di quanto meritato, ma abbiamo preso la giusta strada e sono certo che ci toglieremo delle soddisfazioni. Il rinnovo? Abbiamo trovato un accordo con la società e sono felice. E' una società seria, dove si può lavorare bene. Sono contento, mi auguro che dopo il 2020 si possa andare ancora avanti insieme".

