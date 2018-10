Serie A Sassuolo, è il momento di Djuricic

SASSUOLO - Nonostante la sconfitta contro il Milan, l'aria in casa è neroverde è di quelle frizzanti. Quella di una squadra che gioca, e bene, contro qualunque avversario. Al Mapei, domenica sera, nel 4-1 subìto a domicilio dai rossoneri, la nota positiva ha un nome e un cognome: Filip Djuricic.

TALENTO - Il trequartista serbo, classe 1992, è entrato al 57' per sostituire Bourabia. Dopo 7' dal suo ingresso, al Mapei ha realizzato la sua prima rete in serie A, con un tiro all'angolino basso che non ha lasciato scampo a Donnarumma. Roberto De Zerbi ha grande fiducia in lui, lo ha fatto subentrare spesso, senza pensare al risultato del momento. Il numero 9 neroverde, sta cercando di ripagare la fiducia concessa dal tecnico. Bella la sensazione per la rete "felice per il mio primo gol con il Sassuolo, ma è stata buona anche la prestazione - ha chiarito il serbo - che ci servirà per il futuro". L'allenatore neroverde sta mischiando continuamente le carte, con grandi risultati, e il trequartista ora si candida ad essere un punto di riferimento nelle rotazioni di formazione.

MONDO - Non è esperto, ma non è neanche giovane, visti i suoi 26 anni. È l'età in cui o sei definitivamente lanciato nel palcoscenico dei grandi, o finisci nel dimenticatoio. Filip, è al primo gol, ma non alla prima presenza. Sono già 37 le apparizioni nella massima serie, messe insieme con le tre squadre in cui ha giocato: ha esordito con la Sampdoria, poi proseguito nel Benevento, ed ora il Sassuolo, ancora con De Zerbi dopo l'esperienza in Campania. Ha anche girato il mondo. Il serbo, infatti, prima di arrivare in Italia, ha calcato i campi di Grecia, Olanda, Portogallo, Germania, Inghilterra, Belgio, oltre ad aver già esordito in nazionale. Gioca largo a destra ed ha il compito di accentrarsi. De Zerbi ci sta lavorando, chiede la continuità che Djuricic sta cercando di garantire. E le premesse per la riuscita sembra ci siano tutte.