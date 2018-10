Serie A Sassuolo, De Zerbi: «A Napoli per fare punti»

SASSUOLO - "Curioso di capire come domani reagiremo alla sconfitta contro il Milan". Così Roberto De Zerbi, nella conferenza stampa che anticipa la difficile trasferta del San Paolo, contro il Napoli di Ancelotti: "Contro i rossoneri la sconfitta ci può stare, anche se il passivo è stato eccessivo. Ho visto il dispiacere dei ragazzi dopo la partita, questo mi fa ben sperare per una reazione immediata. Vedo lo spirito giusto, lo vedo già dal primo giorno di ritiro. Domani dovremo essere attenti a non fare errori".

AVVERSARI - Sul Napoli: "Stanno bene. La partita di mercoledì (contro il Liverpool n.d.r) lo ha dimostrato, se saranno gli stessi, sarà molto difficile fare punti. Noi, però, non dobbiamo pensare a loro, ma solo a noi stessi. Ancelotti? È un onore affrontarlo, all'estero ha rappresentato l'Italia con grandissimi risultati. È uno dei migliori allenatori del mondo. Cosa gli ruberei? La capacità di dare l'impronta personale alla squadra che hanno solo gli allenatori più grandi". Sul suo ritorno da ex al San Paolo: "Non rinnego nulla, ne vado fiero ed orgoglioso. Conservo bellissimi ricordi di un campionato vinto, ma domani andrò li per fare il meglio per la mia società".

TATTICA - Quella che non conta per l'allenatore neroverde: "Sarà il solito Sassuolo, ho già in mente la disposizione in campo per domani. Duncan sarà ancora fuori, ho altri 2-3 dubbi di formazione. Qualcuno non è al 100% e dovrò valutare, perchè nella partita di domani noi vogliamo fare punti e serviranno molti strappi e ambizione". Sul rinnovo di Magnanelli: "Sono contento per lui, se lo merita sia come ragazzo che come calciatore. Spero di rimanere qui qualche anno e la sua permanenza può fare solo bene".