Tennis, torneo Barletta: Bollelli ai quarti 

ROMA - Simone Bolelli ai quarti della 19ª edizione dell'"Open Città della Disfida", torneo challenger Atp da 43.000 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Circolo Tennis "Hugo Simmen" di Barletta, campo in cui il numero uno al mondo Rafael Nadal ha vinto il suo primo titolo all'età di 16 anni, esattamente 15 anni fa. Il 32enne di Budrio, numero 163 Atp, si è imposto per 7-5, 6-3 su Lorenzo Sonego, 22enne torinese, numero 159 Atp e nona testa di serie. Prossimo avversario per Bolelli il croato Viktor Galovic, numero 194 Atp. (In collaborazione con Italpress).