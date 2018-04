Tennis, Wozniacki-Williams 16 anni dopo

ROMA - Caroline Wozniacki pubblica su Twitter una foto di lei bambina, aveva 12 anni, insieme al mito del tennis Venus Williams. «Non posso credere che siano passati 16 anni da quando è stata scattata questa foto! Sono davvero eccitata che Venus arrivi a Copenhagen per giocare contro di me nella partita del 30 aprile», scrive la danese. In Danimarca i migliori giocatori di tennis di livello mondiale si sfideranno nella Champions Battle 2018 sul campo del Parken Stadium dove le due tenniste si sono incontrate per la prima volta.

Australian Open: che vittoria per la Wozniacki!

L'americana all'epoca era la numero uno al mondo e la giovane danese le disse: «Voglio essere come te» e ci è riuscita sia dall'ottobre 2010 fino al gennaio 2012 e di nuovo da gennaio 2018 dopo la vittoria degli Australian Open, superando così la romena Simona Halep che si è ripresa da poco la corona.

Can’t believe it’s been 16 years since this pic was taken!Really excited @Venuseswilliams is coming back to Copenhagen to play against me in an exhibition match April 30th

Tickets are still available @ticketmasterdk@freklame @visitcopenhagen #championsbattle2018 #CB18 #CaroVenus pic.twitter.com/xImxFHaErw