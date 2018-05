Tennis, Madrid Open: Halep ko, la Pliskova vola in semifinale

ROMA - Dopo Caroline Garcia, anche Karolina Pliskova raggiunge le semifinali del Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La ceca, sesta testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-3 Simona Halep, numero uno del mondo e del seeding, e attende ora la vincente tra Daria Kasatkina e Petra Kvitova. Madrid, terra di…Fenomeni: Ronaldo e Modric da Nadal

GARCIA - La tennista francese Garcia, invece, se la vedraà con la vincente della sfida fra Maria Sharapova e Kiki Bertens. (In collaborazione con Italpress).

RISULTATI E TABELLONE