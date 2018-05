Madrid Open, Nadal da record: è ai quarti

Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha battuto in due set l'argentino Diego Schwartzman. Avanti anche Zverev

MADRID - Rafa Nadal batte in due set l'argentino Diego Sebastian Schwartzman col punteggio di 6-3, 6-4 e si qualifica per i quarti di finale del torneo Master 1000 di Madrid stabilendo anche un record: 50 set di fila vinti sulla stessa superficie, in questo caso la terra rossa. Finora il primato apparteneva a John McEnroe, che nel 1984 era arrivato a 49 sul veloce indoor. Il numero 1 al mondo affronterà l'austriaco Dominic Thiem, curiosamente l'ultimo a batterlo sulla terra, lo scorso anno agli Internazionali di Roma. Nadal, 30 anni, è alla 16/a partecipazione a Madrid, dove ha vinto finora sei volte, l'ultima lo scorso anno.

Un altro incontro della giornata, quello tra John Isner e Pablo Cuevas, è stato ben più combattuto e ha visto lo statunitense imporsi sull'argentino in tre set, tutti decisi al tie break, in due ore e 20' di gioco. Isner ha perso la prima partita, conquistando poi le due successive e il diritto ad affrontare nei quarti il tedesco Alexander Zverev.