Tennis, Federer vince il torneo di Stoccarda

ROMA - Roger Federer ha vinto la Mercedes Cup, torneo Atp Tour 250 in corso sui campi in erba di Stoccarda, uno dei due appuntamenti (l'altro è 's-Hertogenbosch) che hanno inaugurato la stagione del tennis sul verde. Il 36enne di Basilea, prima testa di serie del torneo, ha battuto in finale il canadese Milos Raonic, numero 35 Atp e settimo favorito del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (3) in 1 ora e 20 minuti di gioco. Per Federer quello odierno è il 98esimo trofeo conquistato, a fronte delle 148 finali giocate. Per il fuoriclasse svizzero è il terzo titolo stagionale dopo i successi di Melbourne agli Australian Open (battendo Cilic) e Rotterdam (superando Dimitrov). A Stoccarda il campione elvetico rientrava nel tour dopo 81 giorni di assenza, avendo saltato per intero la stagione sulla terra battuta.