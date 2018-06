Tennis, Atp Halle: esordio vincente per Federer e Seppi

ROMA - Al suo primo incontro da quando è tornato n°1, Roger Federer dimostra di meritarsi la vetta del ranking. Al Gerry Weber Open, torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha cominciato il torneo superando per 6-3 6-4, in un'ora e 11 minuti, lo sloveno Aljaz Bedene, numero 72 Atp. Al secondo turno il fuoriclasse di Basilea affronterà il francese Benoit Paire, numero 48 della classifica mondiale, vincitore oggi sullo statunitense Johnson per 7-5 7-6 (5).

SEPPI - Ottimo esordio anche per il tennista altoatesino che nel derby azzurro contro il romano Matteo Berrettini, numero 81 del ranking e ripescato come lucky loser, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-5.