L'annuncio di Sascha Zverev: è Lendl il nuovo allenatore

ROMA - Sascha Zverev ha scelto una leggenda come Ivan Lendl per cercare di fare il salto di qualità definitivo. Il campione tedesco ha ufficializzato con un post su Instagram l'ingresso dell'ex tennista nel suo team. L'obiettivo è quello di migliorare negli Slam dove finora non è riuscito a rendere come nel resto del circuito Atp. Zverev e Lendl avevano già fatto qualche allenamento a Saddlebrook, in Florida, nel mese di luglio ma erano state smentite collaborazioni ufficiali. Ora invece il ceco proverà a far spiccare il volo al numero 4 del mondo che aveva interrotto qualche mese fa il rapporto con il suo precedente allenatore Juan Carlos Ferrero.

Welcome to the team Ivan Lendl Un post condiviso da Alexander Zverev (@alexzverev123) in data: Ago 21, 2018 at 12:04 PDT