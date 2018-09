ROMA - Marco Cecchinato si arrende nei quarti di finale del "St. Petersburg Open", torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.175.190 dollari in corso sull'indoor di San Pietroburgo, in Russia. Il 25enne palermitano, testa di serie numero tre e n°22 al mondo, perde in poco meno di un'ora e mezza di partita: 7-6(0) 6-3 per lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26 Atp e favorito n°5 del seeding, in gara grazie ad una wild card.