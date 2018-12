Djokovic conferma la presenza a Roma

ROMA - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione agonistica per i primi sei mesi del 2019, stagione nella quale sarà chiamato a difendere il ritrovato rango di numero 1 del mondo. Questo l'elenco dei tornei a cui parteciperà dunque il 31enne di Belgrado: ATP 250 Doha (31 dicembre-5 gennaio); Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami (18-31 marzo); Masters 1000 Madrid (6-12 maggio); Masters 1000 Roma (13-19 maggio); Roland Garros (27 maggio-9 giugno); Wimbledon (1-14 luglio).Rispetto al 2018, il serbo non ha previsto - almeno per il momento - per la stagione su terra la partecipazione al "1000" di Montecarlo e al "500" di Barcellona, preferendo gli appuntamenti piu' ravvicinati al Roland Garros (ovvero i "1000 di Madrid e Roma), senza inserire l'impegno sull'erba del Queen's Club, preferendo affinare la preparazione per Wimbledon in altro modo. (in collaborazione con Italpress)