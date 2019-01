Australian Open: Nadal facile, avanzano Seppi, Fabbiano e Travaglia

MELBOURNE - Rispetta il pronostico il bilancio azzurro nella prima giornata dell'Australian Open 2019. Vincono Stefano Travaglia, che supera l'argentino Guido Andreozzi 6-7(3) 6-2 6-3 6-2, Thomas Fabbiano, che batte la wild card Jason Kubler 6-4 7-6 2-6 6-3, e Seppi che supera 6-4 4-6 6-4 6-3 Steve Johnson. Sconfitto Matteo Berrettini che aveva il compito più difficile contro Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 14: il greco chiude 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4) senza mai perdere il servizio. Positivo il debutto per Rafa Nadal, 6-4 6-3 7-5 a James Duckworth, e Grigor Dimitrov, che con 42 vincenti e 43 errori batte l'ex top-10 serbo Janko Tipsarevic 4-6 6-3 6-1 6-4.

CONVINCE SEPPI - Più scomposto nell'impostazione dei colpi Johnson perde campo contro un Seppi aggressivo, ordinato, lucido. L'azzurro conquista il 56° successo negli Slam a fronte di 55 sconfitte. E' la sua 23ma vittoria nei 41 incontri disputati al meglio dei cinque set. Seppi, costantemente fra i primi 100 del mondo dall'estate del 2007 e risalito al numero 35 del mondo, ha sempre controllato il match grazie ai 12 ace e all'81% di punti vinti con la prima. Il percorso di Seppi, che l'anno scorso qui ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta in carriera, proseguirà contro Jordan Thompson, numero 72 del mondo, che battendo Feliciano Lopez ha eguagliato il suo miglior risultato nello Slam di casa.

TRAVAGLIA, CHE DEBUTTO - Travaglia, numero 137 del mondo, centra la seconda vittoria in quattro confronti con l'argentino, il primo nel circuito ATP. «In campo c'era un caldo terribile» racconta l'azzurro, che l'anno scorso fu costretto al ritiro, piegato proprio dalle temperature elevatissime, contro il polacco Hurkacz all'ultimo US Open. Ma stavolta alla distanza appare più lucido e più fresco dell'avversario e dal secondo set comanda con decisione gli scambi da fondo. Il marchigiano, che non si è mai arreso dopo i tanti infortuni sofferti dal 2011 quando scivolò sulle scale di casa e andando contro una finestra su procurò la lacerazione dei nervi all'avambraccio sinistro, èrepara a sfidare per la prima volta Nikoloz Basilashvili, georgiano testa di serie numero 19, dal tennis potente diventato negli anni molto meno disordinato degli esordi.

ESCE BERRETTINI - La numerosa comunità ellenica sul campo 3 festeggia Stefanos Tsitsipas, primo greco a superare un turno all'Australian Open. Berrettini tiene bene con servizio e dritto, cancella l'unica palla break per Tsitsipas che paga gli errori nel tiebreak del primo set. Il greco, che durante uno scambio ha anche perso una scarpa, chiude il match con 15 ace, 40 vincenti e 49 errori, a dimostrazione della volontà di creare gioco e chiudere il punto con pochi colpi. Berrettini ha il merito di servire avanti e di non smettere di attaccare, ma gli manca un po' di rapidità negli spostamenti. Tsitsipas salva le uniche due palle break concesse e avvia il tiebreak del quarto con due dei suoi 15 ace, Berrettini chiude con il doppio fallo sul match point.

BENE FABBIANO - Thomas Fabbiano supera per la prima volta un turno all'Australian Open grazie al successo su Jason Kubler che a 25 anni ha più operazioni al ginocchio (6) che partecipazioni negli Slam. I medici gli avevano imposto di non giocare mai più sul duro. Ma all'inizio del 2017 l'australiano, che ha perso il padre per un cancro a 8 anni e a 14 si è operato per la prima volta, si ritrova con 14 centesimi sul conto in banca e decide di disobbedire. Fabbiano però domina Kubler, che era scivolato fuori dai primi 900 del mondo e ora è numero 130, a parte un passaggio a vuoto nel secondo set. Ora il minuto pugliese affronterà il gigante Reilly Opelka che ha battuto col poco sorprendente punteggio di 7-6(4) 7-6(6) 6-7(4) 7-6(5) John Isner nella sfida fra due dei giocatori più alti del circuito che ha visto 87 ace totali.

AVANZA NADAL - Nadal passa agevolmente il primo test nel percorso che potrebbe portarlo a diventare il terzo uomo di sempre a vincere ogni torneo dello Slam almeno due volte. «I primi match non sono mai facili - ha detto in conferenza stampa Nadal - ma ogni giorno mi aiuta e mi fa sentire meglio, mi dà più fiducia. E' una vittoria importante perché è la prima da un po' di tempo e mi offre l'occasione di essere ancora in campo. E' di questo che ho bisogno». Nadal ha infatti chiuso il 2018 in anticipo, dopo lo Us Open, per un infortunio alla caviglia e ha dato forfait prima del torneo di Brisbane due settimane fa. Lo spagnolo, al primo match ufficiale della stagione, ha trovato in Duckworth un avversario deciso ad attaccare, anche se ha finito per commettere 40 gratuiti contro gli undici del maiorchino, campione a Melbourne nel 2009.ù

Australian Open, i risultati della prima giornata

M. McDonald b. A. Rublev 6-4 6-2 2-6 6-4

R. Albot b. M. Mmoh 3-6 6-3 6-4 6-2

[26] F. Verdasco b. [Q] M. Kecmanovic 7-6(5) 6-3 6-3

[14] S. Tsitsipas b. M. Berrettini 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4)

[Q] S. Travaglia b. G. Andreozzi 6-7(3) 6-2 6-3 6-2

[19] N. Basilashvili b. [Q] C. Eubanks 6-4 4-6 7-6(6) 6-3

[Q] D. Evans b. [Q] T. Ito 7-5 6-1 7-6(8)

[5] K. Anderson b. A. Mannarino 6-3 5-7 6-2 6-1

F. Tiafoe b. [Q] P. Gunneswaran 7-6(7) 6-3 6-3

J. Thompson b. F.Lopez 6-2 7-6(0) 6-3

A. Seppi b. [31] S. Johnson 6-4 4-6 6-4 6-3

[20] G. Dimitrov b. [PR] J. Tipsarevic 4-6 6-3 6-1 6-4

P. Cuevas b. D. Lajovic 6-4 7-5 6-1

T. Fabbiano b. [WC] J. Kubler 6-4 7-6(1) 2-6 6-3

R. Opelka b. [9] J. Isner 7-6(4) 7-6(6) 6-7(4) 7-6(5)

T. Berdych b. [13] K. Edmund 6-3 6-0 7-5

R. Haase b. G. Garcia Lopez 7-5 6-4 7-5

[18] D. Schwartzman b. [Q] R. Molleker 6-1 6-3 4-6 6-0

[27] A. De Minaur b. P. Sousa 6-4 7-5 6-4

M Ebden b. J.L. Struff 1-6 6-4 6-3 6-4

[2] R. Nadal [WC] J. Duckworth 6-4 6-3 7-5