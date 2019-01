Australian Open 2019: avanza Fognini, maratona Nishikori, si ritira Thiem

MELBOURNE - Tris azzurro al terzo turno dell'Australian Open. Dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano nella terza giornata, avanza anche Fabio Fognini che supera Leonardo Mayer 7-6(3) 6-3 7-6(5). Esce Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che si ritira contro l'australiano Popyrin. Il canadese Shapovalov raggiunge le 50 vittorie fra tornei ATP e Slam

BENE FOGNINI - Non si distrae il numero 1 d'Italia nei 40 minuti di interruzione per pioggia sul 4-1 nel secondo set e dopo due ore e 23 minuti e festeggia il successo numero 120 nella 250ma partita sul duro in carriera nel circuito maggiore. Fognini ha subito un solo break, sul 4-3 nel terzo, e risposto con grande continuità. Ha soprattutto giocato meglio i punti decisivi nei due tiebreak e si proietta alla sfida contro Pablo Carreno Busta che potrebbe regalargli il cinquantesimo successo negli Slam: anche se l'azzurro ha perso tutti i cinque precedenti confronti diretti. Lo spagnolo, che ha raggiunto gli ottavi l'anno scorso e battuto al quinto set Luca Vanni all'esordio, ha dominato il bielorusso Ilya Ivashka.

SHAPO FA 50 - Denis Shapovalov festeggia le 50 vittorie in carriera fra ATP e Slam grazie al 6-3 7-6(2) 6-3 su Taro Daniel. Il canadese chiude con 16 ace e 43 vincenti il primo confronto diretto con il giapponese e raggiunge per la prima volta il terzo turno all'Australian Open: ora aspetta Novak Djokovic o Jo-Wilfried Tsonga. Avanzano due wild-card di casa. Alex Bolt, che nel 2016 era stanco di giocare nei tornei minori e aveva smesso di giocare, piega l'ex top-10 Gilles Simon al quinto set e si regala la giornata più bella della sua vita. Il 19enne Alexei Popyrin elimina la testa di serie numero 7, Dominic Thiem, che si ritira sotto 7-5 6-4 2-0, provato anche dalla recente maratona contro Benoit Paire. Popyrin, numero 149 del mondo, non aveva mai vinto due partite di fila in un torneo del circuito maggiore. Ora, dopo aver battuto Mischa Zverev all'esordio, affronterà Lucas Pouille, nuovo allievo di Amelie Mauresmo. Il francese ha salvato un set point nel primo tiebreak e due nel secondo per poi battere il tedesco Maximilian Marterer 7-6(8) 7-6(8) 5-7 6-4.

MARATONA RAONIC - Stan Wawrinka esce al secondo turno dell'Australian Open per il secondo anno di fila. Milos Raonic, semifinalista a Melbourne nel 2016, probabilmente ricorderà il successo 6-7(4) 7-6(6) 7-6(11) 7-6(5) come una delle più belle tra le sue 25 vittorie in carriera all'Australian Open. Raonic affronterà Pierre-Hugues Herbert che ha sorpreso il finalista della scorsa edizione Hyeon Chung 6-2 1-6 6-2 6-4 e firmato la prima vittoria in carriera su una testa di serie all'Australian Open.

NISHIKORI AL QUINTO - Serve un'altro quinto set a Kei Nishikori per raggiungere il terzo turno. Dopo la vittoria sul polacco Kamil Majchrzak, che si è ritirato sotto 3-0 nel parziale decisivo e ha appena abbreviato la sua terza rimonta da sotto di due set, il giapponese ha completato un altro match thriller. Ha retto ai 59 ace di Ivo Karlovic, 40 anni fra un mese, e chiuso 6-3 7-6(6) 5-7 5-7 7-6(7) al termine di un match durissimo come il punteggio lascia ben intendere. Con la 380ma vittoria nel circuito maggiore, Nishikori raggiunte il terzo turno per l'ottava volta all'Australian Open. Sfiderà Joao Sousa che ha registrato 28 ace e 74 vincenti, 6 in più dell'avversario, per completare il 7-5 4-6 7-6(4) 5-7 6-4 sulla testa di serie numero 32, Philipp Kohlschreiber.