Tennis, Australian Open: Giorgi lotta ma cede alla Pliskova

MELBOURNE - Ci prova, Camila Giorgi, che se la gioca alla pari con Karolina Pliskova. Ma la ceca serve con più continuità e gioca meglio i punti importanti e chiude 6-4 3-6 6-2. La ceca, che superò Karin Knapp a Wimbledon nel 2014 nell'unico incontro con una giocatrice italiana in uno Slam, ha firmato il suo successo numero 265 in un main draw WTA in carriera. Pliskova, alla settima partecipazione all'Australian Open, raggiunge così gli ottavi di finale per l'ottava volta in uno Slam. Affronterà Garbine Muguruza, che ha battuto sette volte in nove sfide, per confermarsi ai quarti di finale nel primo Slam dell'anno per il terzo anno di fila dopo le sconfitte contro Lucic-Baroni nel 2017 e Halep nel 2018.

I NUMERI - Giorgi riesce a infliggere all'ex numero 1 del mondo 43 vincenti a 25, ma paga i 54 gratuiti, l'ultimo sul match point, contro 25. Troppo debole la seconda dell'azzurra, con cui vince solo il 45% di punti, soprattutto considerato che Giorgi mette in campo meno del 60% di prime. Pliskova mette in campo 50 risposte su 64 punti, l'azzurra 34 su 55: la differenza è tutta qui.

UN BREAK DECIDE IL PRIMO SET - Giorgi tiene il servizio in avvio con due ottimi vincenti, la ceca risponde con due ace di fila per l'1-1. L'azzurra paga però l'unico passaggio a vuoto del primo set: due doppi falli con invasione di piede e due rovesci in rete le costano il break del 3-2. Pliskova viaggia verso il 6-4 in 38 minuti senza concedere palle break.

SCELTE GIUSTE - L'azzurra, che aveva perso appena cinque game nei primi due turni, insegue la decima vittoria contro una top 10 in carriera, la seconda in sei scontri con la ceca che ha battuto a Praga sulla terra battuta nel 2017. Giorgi tiene bene negli scambi anche lunghi, non affretta la conclusione da fondo, tatticamente fa le scelte giuste spesso accompagnate da ottime accelerazioni di dritto. Nel primo set, al di là del break subito, le è mancata solo un po' di incisività in risposta contro la seconda.

SI VA AL TERZO - Il secondo parziale però inizia in maniera decisamente diversa. L'azzurra, subito aggressiva, converte la prima chance di break del match e sale 3-0. La ceca, che le concede poco in fase difensiva e si difende bene anche sui cambi di direzione fulminei della numero 1 d'Italia, accorcia sul 3-2. Nessuna tiene più il servizio fino al 5-3 Giorgi che con un gran punto riesce ad allungare il match al terzo.

LA TENUTA DI PLISKOVA - Il quarto game, che si prolunga per 18 punti, vede Giorgi continuare ad aggredire da fondo, a giocare vicina alla riga sfruttando leggerezza e rapidità di piedi. Ha provato a venire avanti, ma Pliskova ha tenuto sulla diagonale del dritto e ha finito per piazzare il break del 3-1. Si allontana per Giorgi il quarto ottavo di finale Slam in carriera. Pliskova, campionessa junior all'Australian Open del 2010, ha servito benissimo nel terzo, forte anche di nuove certezze nella tenuta mentale emerse anche dalla rimonta da sotto di un set e di un break contro Lesia Tsurenko in finale a Brisbane. E ha festeggiato un successo comunque meritato.