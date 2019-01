Tennis, Australian Open: vince Djokovic, Carreno si infuria

MELBOURNE - Novak Djokovic avvicina di un altro passo il settimo, storico, titolo all'Australian Open. Il serbo ha aspettato fin quasi all'una della notte di Melbourne per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale. Il numero 1 del mondo ha sconfitto la testa di serie numero 15 Daniil Medvedev 6-4 6-7(5) 6-2 6-3. Djokovic, che ha centrato i quarti almeno dieci volte in tutti gli Slam, affronterà per la diciottesima volta Kei Nishikori che l'ha sconfitto solo in due occasioni. Milos Raonic torna per la quarta volta nei quarti dell'Australian Open. Il canadese ferma Alexander Zverev, che non ha mai battuto un top 20 in uno Slam, 6-1 6-1 7-6(5). Raonic, che ha eliminato Nick Kyrgios, Stan Wawrinka e Pierre-Hugues Herbert, ha mostrato un tennis efficace e tatticamente brillante.

CARRENO FURIOSO - Nishikori è il maratoneta di questa edizione. Il giapponese, rimasto in campo quasi 14 ore nelle prime quattro partite, ha infatti vinto il terzo match al quinto set per raggiungere i quarti per la quarta volta all'Australian Open. Nishikori ha rimontato due set a Pablo Carreno Busta, sconfitto 6-7(8) 4-6 7-6(4) 6-4 7-6(8). Lo spagnolo si è infuriato per un punto contestato sull'8-5 in suo favore nel tiebreak del quinto set. Il suo passante tocca il nastro e rimbalza sulla riga, ma viene chiamato fuori mentre Nishikori sta colpendo. Il giapponese chiude a campo aperto, lo spagnolo sta già correndo nell'altro angolo. L'arbitro gli consente di chiedere Hawk-Eye e verificare la chiamata sul suo passante: la palla è buona ma il giudice di sedia dà comunque il punto a Nishikori, perché il punto è proseguito e quella chiamata non ne ha influenzato l'esito.

RAONIC SFIDA POUILLE - Zverev ha potuto solo salvare due match point sul 4-5 nel terzo set e allungare al tiebreak, ma non è riuscito ad arginare il semifinalista dell'edizione 2016. Raonic partirà da favorito nel quarto di finale contro Lucas Pouille che nelle tre sfide precedenti non ha vinto nemmeno un set. Non aveva vinto nemmeno un match all'Australian Open prima di questa edizione, ma evidentemente ci ha preso gusto. E il lavoro con Amelie Mauresmo, sua nuova coach, evidentemente funziona. Il francese ha sconfitto Borna Coric 6-7(4) 6-4 7-5 7-6(2) con 57 vincenti e 43 gratuiti. Pouille torna ai quarti in uno Slam per la prima volta dal 2016, quando ne giocò due di fila al Roland Garros e a Wimbledon, e diventa il tredicesimo francese a spingersi così avanti all'Australian Open dal 1968.