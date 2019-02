Tennis, Seppi nei quarti a Delray Beach

DELRAY BEACH - La costanza premia Andreas Seppi. L'azzurro centra a Delray Beach il secondo quarto di finale in stagione dopo la finale persa a Sydney contro De Minaur, la prima nel circuito maggiore dal 2015. Seppi, che all'esordio ha eliminato Bernard Tomic, supera Jordan Thompson 6-3 4-6 6-1. L'azzurro ha vinto l'86% di punti con la prima e subito due break su due opportunità concesse. Per un posto in semifinale, Seppi affronterà la wild card sudafricana Lloyd Harris o l'ex bad boy britannico Daniel Evans che ha battuto il campione in carica Frances Tiafoe lasciando così a Jason Stoltenberg il primato di unico giocatore in grado di vincere a Delray Beach due anni di fila.

LA PARTITA - E' la seconda vittoria in stagione, e in carriera, per l'azzurro contro l'australiano che aveva sconfitto a Melbourne raggiungendo così il terzo turno all'Australian Open per il quinto anno di fila. Allora, conquistò la ventesima partita in carriera nello Slam Down Under, la settima su undici contro un giocatore di casa nei major. Negli Usa, firma l'undicesimo successo del 2019. Una vittoria che avrebbe anche potuto essere più netta perché Seppi, numero 52 del mondo questa settimana, è stato avanti di un break nel secondo set ma ha perso il servizio due volte di fila negli ultimi due turni di battuta del parziale.

Ma Thompson, che in stagione si è spinto ai quarti a Sydney e New York, per la seconda e terza volta in carriera a livello ATP, finisce per calare alla distanza. Seppi si conferma solido al set decisivo, si prende la quarta vittoria in sei partite fra ATP e Slam quest'anno, la 138a in carriera contro 117 sconfitte.

GIOVEDI' LORENZI - Paolo Lorenzi giocherà invece giovedì. Il senese cercherà di ripetere i quarti raggiunti a New York. Per riuscirci dovrà sconfiggere Steve Johnson, numero 34 del mondo e testa di serie numero 4, che non ha mai affrontato in carriera.