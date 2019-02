Tennis, fuori Lorenzi a Delray Beach e Berrettini a Marsiglia

MARSIGLIA - Due tiebreak avevano spinto Matteo Berrettini agli ottavi, un tiebreak chiude la sua esperienza a Marsiglia. Sul duro indoor, all'Open 13 Provence, il romano ha ceduto ha ceduto 6-3 7-6(2) in poco più di un'ora e mezza al russo Andrey Rublev, sceso al numero 115 per una serie di infortuni e semifinalista l'anno scorso alle Next Gen ATP Finals a Milano. Rublev, al primo quarto di finale in stagione, affronterà Mikhail Kukushkin. Fuori negli ottavi a Delray Beach anche Paolo Lorenzi, che ha subito un break per set, sempre nell'ultimo game del parziale, e ha finito per cedere 7-5 7-5 a Steve Johnson.

LA SCONFITTA DI LORENZI - Lorenzi ha lottato per quasi due ore contro Johnson, che ha concesso solo due palle break in tutto il match e le ha salvate entrambe nel terzo game del match. Lorenzi ha provato a variare tattiche e strategie nei suoi turni di battuta, ad accorciare il campo e cercare la soluzione a rete. Non ha inciso abbastanza, però, in risposta. Johnson, testa di serie numero 4, ha chiuso con 7 ace e l'82% di punti vinti con la prima.

LA PARTITA DI BERRETTINI - Dopo aver eliminato all'esordio 7-6(12) 7-6(0) il francese Jeremy Chardy, Berrettini ha perso il servizio nel primo turno di battuta. E' di fatto il momento che decide il primo set. Nel secondo il romano, che ha un bilancio di 7-21 quando ha perso il primo set nei main draw del circuito maggiore, cancella una palla break nel terzo gioco, ne manca una nel game successivo e finisce per consegnare il break al quinto gioco. Il 21enne moscovita, che da anni si allena in Spagna, va a servire per il match sul 5-3 ma consente a Berrettini di allungare la partita al tiebreak. Con l'allungo iniziale sul 3-0, vincendo poi gli ultimi quattro punti, vince il terzo dei quattro giocati quest'anno. Rublev riscatta così la sconfitta a Gstaad contro Berrettini che avrebbe poi vinto il torneo. Rublev affronterà per la quinta volta Kukushkin, russo da anni trapiantato in Kazakistan, che l'ha sconfitto tre volte su quattro.

WTA DUBAI, FUORI HALEP E PLISKOVA - A Dubai, torneo WTA Premier 5, le sorprese non mancano. Continua lo splendido percorso di Su-Wei Hsieh, taiwanese numero 31 del mondo che ha eliminato prima Angelique Kerber, poi Karolina Pliskova. Il 6-4 1-6 7-5 alla numero 5 del mondo, che era avanti 5-1 nel terzo, le vale un posto in semifinale contro Petra Kvitova. La campionessa dell'edizione 2013 ha dominato, con un timing praticamente perfetto, Viktoria Kuzmova, sconfitta 6-4 6-0. E cercherà la quarta vittoria in quattro partite contro Hsieh, che in tre precedenti non ha vinto nemmeno un set. Fuori anche Simona Halep, che subisce la rimonta di Belinda Bencic. La svizzera, tornata a esprimere il tennis delle sue stagioni migliori, quando è arrivata anche in top 10, ha chiuso in rimonta 4-6 6-4 6-2. In semifinale Bencic, che aveva battuto Aryna Sabalenka salvando sei match point, affronterà la due volte campionessa in carica Elina Svitolina. Senza storia il successo 6-2 6-3 dell'ucraina su Carla Suarez Navarro. Bencic ha vinto l'unico precedente, a Charleston quasi cinque anni fa.