Tennis, ATP Dubai: Federer inizia bene, battuto Kohlschreiber

DUBAI - Inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti confronti. Federer ha chiuso 6-4 3-6 6-1, e sfiderà ora Fernando Verdasco che ha eliminato Thomas Fabbiano 3-6 6-3 6-2.

LA VITTORIA DI FEDERER - Federer, alla prima partita dalla sconfitta all'Australian Open contro Stefanos Tsitsipas, ha chiuso il primo set in mezz'ora. Il tedesco porta lo svizzero al terzo per la terza volta in carriera in un torneo ATP ma un errore forzato gli costa il break nel primo game del terzo set. Federer, che negli ultimi venti mesi ha perso una sola volta all'esordio in un torneo ATP, cercherà la vittoria numero 50 in carriera a Dubai contro Fernando Verdasco. Federer, che punta a diventare il secondo nella storia a raggiungere i 100 titoli ATP dopo Jimmy Connors, sfiderà Verdasco per la settima volta. In sei precedenti, lo svizzero ha vinto 13 set su 14. I due si sono affrontato l'ultima volta proprio a Dubai quattro anni fa.

FUORI KHACHANOV E RAONIC - Fuori invece il numero 12 del mondo, Karen Khachanov, che incassa la quarta sconfitta al primo turno della stagione. Il georgiano Nikoloz Basilashvili ha sconfitto il russo, quarta testa di serie, 6-4 6-1. Basilashvili, che l'anno scorso ha vinto due titoli a livello di ATP 500 ad Amburgo e Pechino, affronterà il campione in carica Roberto Bautista Agut o la wild card Ramkumar Ramanathan. Esce anche Milos Raonic, che cede al tedesco Jan-Lennard Struff 6-4 5-7 6-4. Il canadese ha affossato uno smash agevole che gli avrebbe consentito di salvare il match point e ha lasciato Borna Coric come unica testa di serie nella metà di tabellone di Federer. Struff affronterà per un posto nei quarti Marton Fucsovics, che ha eliminato il bosniaco Damir Dzumhur 6-1 7-6(5).