Tennis, Dubai: Federer, ancora due vittorie per il titolo numero 100

DUBAI - Ogni passo avanti è un passo in meno. Ne mancano due, di passi e di vittorie, a Roger Federer per conquistare l'ottavo titolo a Dubai e soprattutto il centesimo trofeo ATP in carriera. Nonostante 34 gratuiti e due set point salvati, lo svizzero ha sconfitto l'ungherese Marton Fucsovics 7-6(6) 6-4. Resta così imbattuto nei quarti del torneo, in cui ha raggiunto la semifinale per l'undicesima volta in carriera. Per centrare la decima finale, dovrà superare Borna Coric che ha chiuso 4-6 6-2 7-6(1) Nikoloz Basilashvili. Ha vinto la terza partita di fila al tiebreak decisivo il croato, che l'anno scorso ha sconfitto Federer due volte per vincere il titolo a Halle e centrare la finale a Shanghai.

LA VITTORIA DI FEDERER - A parità di vincenti, 19 di cui 12 di dritto, Federer ha commesso 13 gratuiti in più ma ha costretto l'ungherese a quasi il doppio degli errori forzati, 42 a 27. Fucsovics, bravo a occupare il centro del campo e spostare l'avversario col dritto lungolinea, riesce a togliere l'iniziativa a Federer che nel tiebreak del primo set si fa rimontare da 3-0 a 4-6. Proprio il dritto, però, tradisce Fucsovics che ne spreca due sui set point e non avrà altre occasioni. Dopo una breve interruzione per pioggia all'inizio del secondo set, un altro errore regala a Federer il break che di fatto gli consegna la 51a vittoria in 57 partite giocate a Dubai.

TSITSIPAS SFIDA MONFILS - Avanza anche Stefanos Tsitsipas che conserva le speranze di entrare per la prima volta tra i primi 10 del mondo. Il greco ha portato a 9-6 il record stagionale nei tiebreak con il successo 7-6(4) 6-7(1) 6-1 sul polacco Hubert Hurkacz, al primo quarto di finale ATP. Tsitsipas, vincitore dell'ultima edizione delle NextGen ATP Finals, sfiderà in semifinale per la terza volta in carriera Gael Monfils (1-1 i precedenti). Il francese, che ha vinto il titolo a Rotterdam la scorsa settimana, ha eliminato Ricardas Berankis 6-1 6-7(3) 6-2 e conquistato la dodicesima vittoria in 14 partite quest'anno. Con questo successo, Monfils tornerà in top 20 per la prima volta dal 24 luglio 2017.