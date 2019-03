Tennis, Indian Wells: il torneo delle sorprese, vincono Thiem e la Andreescu

INDIAN WELLS - Il torneo delle sorprese. A Indian Wells, Dominic Thiem batte Roger Federer 3-6 6-3 7-5 e conquista il primo titolo in un Masters 1000. Nel tabellone femminile Bianca Andreescu, alla prima partecipazione in un WTA Premier Mandatory, festeggia il primo titolo in carriera grazie al 6-4 3-6 6-4 sulla tedesca Angelique Kerber.

LA VITTORIA DI THIEM - "E' incredibile" ha detto l'austriaco, "è un piacere sfidare Roger in una finale così. E' stata una grande settimana, vincere questo torneo è bello come conquistare uno Slam". Thiem, che ha aggiunto al suo staff l'ex numero 9 del mondo Nicolas Massu si gode il dodicesimo titolo in carriera, il primo in uno dei grandi tornei dopo aver perso due finali Masters 1000, sempre a Madrid, contro Nadal nel 2017 e Zverev l'anno scorso. Diventa così il primo austriaco a imporsi in questa categoria di tornei dopo l'ultimo successo in carriera di Thomas Muster nel 1997 a Miami. Thiem, al primo trionfo sul duro all'aperto da Acapulco 2016, prosegue la tendenza di questa stagione che ha visto 19 vincitori diversi nei primi 19 tornei. Grazie alla seconda vittoria su un top-5 sul duro dopo aver battuto Kevin Anderson all'ultimo US Open, Thiem eguaglia il best ranking di numero 4 e rientra fra i primi 5 del mondo per la prima volta da gennaio 2018.

RIVELAZIONE ANDREESCU - Il torneo da sogno di Bianca Andreescu si chiude con il più felice dei finali. La diciottenne canadese, in tabellone grazie a una wild card, rimonta un break di svantaggio nel terzo set e piega Kerber, testa di serie numero 8, in due ore e 18 minuti di tennis scintillante. "Questo titolo significa tutto per me" ha detto. "Certo ho avuto alti e bassi nel torneo, ma il tennis non è uno sport perfetto". Andreescu è la quarta non testa di serie a vincere il titolo a Indian Wells dopo Serena Williams (1999), Kim Clijsters (2005) e Naomi Osaka, oggi numero 1 del mondo, che l'anno scorso ha vinto qui il suo primo titolo WTA. La canadese, prima wild card a centrare la finale nel torneo, è la settima vincitrice diversa nelle ultime sette edizioni. Andreescu, che ha iniziato la stagione fuori dalle prime 150, salirà al numero 24. Kerber, nonostante la sconfitta, passerà da numero 8 a numero 4.