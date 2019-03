Tennis, Miami: Federer agli ottavi, Cecchinato si arrende a Goffin

MIAMI - Non ci sono più italiani in singolare a Miami. Marco Cecchinato, che ha esordito al terzo turno dopo il bye e il forfait del bosniaco Dzumhur, ha subito la terza sconfitta in quattro sfide contro David Goffin. Il belga ha chiuso 6-4 6-4 e centrato gli ottavi di finale nel secondo Masters 1000 della stagione. Affronterà lo statunitense Frances Tiafoe che ha messo fine all'ultima partecipazione a Miami di David Ferrer.

AVANZA FEDERER - Obiettivo che ha raggiunto anche Roger Federer, che tre volte ha vinto il titolo a Miami. Lo svizzero ha eliminato 7-5 6-3 il serbo Filip Krajinovic, numero 103 Atp. Si è messo alle spalle, ha detto, la sconfitta contro Thiem in finale a Indian Wells. "Quando ero giovane, avrei pianto, sarei stato incredibilmente deluso" ha detto. "Ora penso di aver dato tutto e riesco ad accettare le sconfitte molto più facilmente e velocemente". Federer sfiderà Daniil Medvedev, testa di serie numero 13, che ha sconfitto Reilly Opelka 7-6(5) 6-7(5) 7-6(0) in un match con 41 ace complessivi in cui è stato a due punti dalla sconfitta.

VINCE SHAPOVALOV, OUT DIMITROV - Ne sono serviti 13, di ace, a Kevin Anderson per superare il portoghese Joao Sousa 6-4 7-6(6). Negli ottavi affronterà l'australiano Jordan Thompson che ha sconfitto con un doppio 7-5 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 24 del seeding. Denis Shapovalov vince la sfida dei ragazzi terribili con Andrey Rublev. Fa valere creatività e varietà da fondo, chiude 6-3 7-6(5) e si proietta verso lo scintillante ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas. Il numero 10 del mondo ha sconfitto 6-4 6-4 Leonardo Mayer senza concedere palle break. Si affronteranno per la terza volta nel circuito maggiore: 1-1 il bilancio nei precedenti.

AVANTI KVITOVA - Nel torneo femminile, Petra Kvitova raggiunge i quarti di finale grazie al 6-3 6-3 sulla francese Caroline Garcia, numero 21 del mondo. Per un posto in semifinale sfiderà l'australiana Ashleigh Barty, numero 11 WTA, che ha avuto la meglio sull'olandese Bertens 4-6 6-3 6-2.

AI QUARTI HALEP - Simona Halep ha piazzato il break nel primo game e non si è più guardata indietro. Il 6-3 6-3 su Venus Williams vale un posto nei quarti e le permette di mantenere qualche speranza di ritornare in vetta alla classifica la prossima settimana. "Mi sento molto più fiduciosa" ha detto la rumena, che sfiderà Qiang Wang. "E' stato importante per me capire di poter tenere facilmente i miei turni di battuta visto che Venus risponde così bene".

SI RITIRA ANDREESCU - Si ritira invece Bianca Andreescu, dopo il titolo vinto a Indian Wells. Ha giocato 35 partite quest'anno la giovane canadese, più di chiunque altra nel circuito. Ha abbandonato sotto 6-1 2-0 contro Anett Kontaveit. L'estone affronterà Su-Wei Hsieh. Dopo la vittoria sulla numero 1 Naomi Osaka, la taiwanese ha sconfitto Caroline Wozniacki per la prima volta in cinque confronti: ha chiuso 6-3 6-7(0) 6-2.