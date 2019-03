Tennis, Miami: Federer vola ai quarti, Auger-Aliassime nella storia

MIAMI - Roger Federer ha raggiunto i quarti di finale del "Miami Opens", secondo Atp Masters 1000 stagionale. Allo svizzero sono bastati 61 minuti per battere Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-2). A carico del vincitore solo otto errori non forzati. Prossimo avversario il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del ranking mondiale e sesto favorito del tabellone. Nelle sfide tra i due, Federer è in vantaggio 5-1. L'unica vittoria di Anderson risale allo scorso anno, nei quarti di Wimbledon: 13-11 al quinto set.

FUORI CORIC, AUGER-ALIASSIME NELLA STORIA - Auger-Aliassime vola in semifinale grazie al successo ottenuto contro Coric 7-6 6-2 e diventa il più giovane semifinalista nella storia del torneo di Miami. Il giovanissimo canadese è riuscito a battere un tennista concreto cme Coric in una partita di grande attenzione e intelligenza. Dopo il primo set terminato al tie-break, Auger-Aliassime ha poi dominato nel secondo parziale con un netto 6-2. Una vittoria importantissima che inserisce il giovane tennista nella storia di questo torneo. Sara' dunque il 18enne di Montreal, il piu' giovane semifinalista di sempre a Miami, a contendere ad Isner, che ha eliminato Bautista, un posto in finale: tra i due nessun precedente.

MIAMI, IL TABELLONE FEMMINILE - Dopo Anett Kontaveit ed Asheleigh Barty anche Simona Halep si qualifica per le semifinali del 'Miami Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 9.035.428 dollari di scena da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium (la 'casa' dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. La romena ha battuto la cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking mondiale femminile e del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 39' di gioco. Infine, Karolina Pliskova e' l'ultima semifinalista del "Miami Open". La ceca, numero 7 del ranking e 5 del seeding, nella notte italiana ha battuto per 6-3, 6-4 la 19enne connazionale Marketa Vondrousova, numero 59 Wta. In semifinale affrontera' la rumena Halep, numero 3 del ranking e seconda favorita del torneo, in vantaggio 7-2 nei precedenti e che solo centrando la finale tornerebbe numero uno al mondo in virtu' dell'eliminazione di Osaka.