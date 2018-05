Internazionali d'Italia, Seppi, Baldi e Cecchinato ko

ROMA - Mastica amaro Andreas Seppi, arrivato vicino a prendersi la rivincita col francese Pouille dopo la sconfitta subita un mese fa in Coppa Davis: "E' un peccato, sto giocando bene e avevo buone sensazioni, perdere queste partite lottate non è bello. Potevo portare a casa il match, mi aspettavo di più. Quando perdi al primo turno fa male". L'azzurro è deluso dopo la sconfitta agli Internazionali Bnl d'Italia arrivata col punteggio di 6-2, 3-6, 7-6. Proprio il tie-break ha lasciato l'amaro in bocca al giocatore azzurro: "Non l'ho giocato benissimo, ho messo solo una prima di servizio - ammette -. C'è anche il rimpianto per aver sprecato l'occasione di salire 4-2 nel set decisivo. Sarebbe stato diverso. A lui poi sono girati bene un paio di punti anche nel tie-break. Se 'sculava' un po' meno magari andava diversamente…".

Insomma, anche se con un pizzico di fortuna, il francese ha confermato il risultato del match dei quarti di finale di Coppa Davis giocato a Genova un mese fa. L'altoatesino, rispetto al torneo della passata stagione, appare però più sereno: "L'anno scorso non riuscivo a trovare il mio tennis, non avevo ritmo, quest'anno invece il gioco c'è e sono solo deluso per motivi diversi, perdere queste partite fa male. Sono occasioni sprecate". Si dice invece "amareggiato" Filippo Baldi, che alla sua prima esperienza in un Master 1000 e dopo bel otto gare consecutive a partire dalle qualificazioni oggi ha detto addio alla terra rossa di Roma sconfitto 6-4 4-6 6-4 dal georgiano Basilashvili: "Peccato perché volevo giocare contro Djokovic, che non capita tutti i giorni, ma sono molto contento perché ho giocato bene e da domani tornerò ad allenarmi per fare il Challenger in modo da salire e poter fare ancora questi tornei". "Questo non è ancora il mio mondo - ha aggiunto il 22enne milanese - il mio mondo è quello dei Challenger. Ma in questo torneo ho capito che posso giocare anche contro chi è più avanti di me in classifica visto che ho sconfitto due top 60".

CECCHINATO FUORI - Marco Cecchinato dura un set contro il belga David Goffin, poi è costretto a dire addio agli Internazionali Bnl d'Italia con il punteggio finale di 5-7 6-2 6-2. Il 25enne palermitano era stato protagonista di una rimonta nel primo set, da 1-5 a 7-5. Agli ottavi si qualifica il belga che affronterà il vincente del match tra Del Potro e Tsitsipas.

Tra gli altri incontri disputati dopo un avvio a singhiozzo a causa della pioggia (e il mal tempo minaccia di scombinare il programma anche domani) da registrare il successo in tre set e in rimonta del 19enne canadese Denis Shapovalov su Tomas Berdych, che conferma così di essere pronto per un posto tra i grandi del tennis mondiale.