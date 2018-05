Internazionali BNL d'Italia, Halep e Svitolina ai quarti di finale

ROMA - Simona Halep vola ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia femminili, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3.351.720 dollari in corso al Foro Italico a Roma. La numero uno del mondo, finalista dodici mesi fa, passa il turno senza scendere in campo dopo il forfait della statunitense Madison Keys, numero 14 Wta e 13ª testa di serie, per un problema alla schiena. Prossima avversaria per la rumena la vincente di Stephens-Garcia.

Internazionali Bnl d'Italia, Svitolina cade ma conquista i quarti

SVITOLINA - Anche Elina Svitolina si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali. L'ucraina, numero 4 del ranking e del seeding, ha sconfitto la russa Daria Kasatkina, numero 13 Wta e 14ª testa di serie, chiudendo il match per 0-6, 6-3, 6-2 in un'ora e 36 minuti di gioco. Prossima avversaria di Svitolina, la vincente della sfida tra la tedesca Angelique Kerber e la greca Maria Sakkari. (In collaborazione con Italpress).

RISULTATI E TABELLONE