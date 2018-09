Ecco "Pistorius", documentario targato Amazon Prime Video

ROMA - La nuova serie Prime Exclusive, Pistorius, sarà disponibile in esclusiva in Italia e in più di 200 paesi nel mondo dal 6 Settembre.

Pistorius è un documentario in 4 episodi che racconta la storia del velocista paraolimpico e olimpico sudafricano Oscar Pistorius che ha sparato e ucciso la sua fidanzata all’alba di San Valentino nel 2013.

Diretto da Vaughan Sivel e girato per più di tre anni con un accesso esclusivo a figure chiave del processo, la pellicola ripercorre la tragedia della morte di Reeva Steenkamp contestualizzandola nell’ambito della società sudafricana. La storia di un uomo e di una nazione nati entrambi con un grande svantaggio e che vivono difficoltà, speranze, trionfi e la fine dei loro sogni sotto gli occhi dei media di tutto il mondo.